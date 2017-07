Policiais civis rejeitam proposta e ameaçam acampar em frente a casa de Azambuja

Em assembleia em frente a governadoria nesta segunda-feira (10), os policiais civis rejeitaram a proposta do governo estadual e ameaçam montar outro acampamento em frente a casa do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) durante essa semana.

Os policiais civis ainda decidiram continuar acampados em frente à governadoria, apesar dos pedidos insistentes do governo do estado para que se retirem.

A proposta oferecida pelo governo estadual que consiste em parcelar os 7% já garantido em lei desde o ano de 2016 referente a julho de 2017, descontando os 2,94% do reajuste linear deste ano.

Para o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda, a proposta é no mínimo indecente. “Querem negociar com um direito já garantido em lei, reduzindo inclusive esse percentual, o que jamais aceitaremos. O que queremos é o cumprimento da Carta Compromisso”, declarou Giancarlo.