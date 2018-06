Policiais do DOF apreendem caminhão com 47,5 mil pacotes de cigarro

Foi apreendido pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF), um caminhão trator que estava acoplado a dois semi-reboques carregados com 47,5 mil pacotes de cigarros de diversas marcas contrabandeadas do Paraguai. Foram presas quatro pessoas e a abordagem ocorreu na rodovia MS-180, próximo à cidade de Juti, na região sul do estado.

Um carro Fiat-Uno, branco, com placas de Mundo Novo, foi visto pelos policiais, estacionado às margens da rodovia, no sentido Iguatemi-Juti, junto a um caminhão trator com placas de Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Questionados sobre a carga do caminhão, os homens alegaram se tratar de cigarros e que o motorista do Uno, identificado como Maico Andrei Bruch, 24 anos, era o responsável em repassar informações ao motorista do caminhão, identificado como Marcos da Silva, 40 anos, sobre o policiamento na rodovia.

Confessaram ainda onde estariam mais dois homens escondidos, conhecidos como "mateiros" e identificados como Jonatan Cesar Silva Alberto, 24 anos e Marcelo dos Silva, 34 anos.

No local informado, uma casa abandonada, os policiais encontraram celulares, rádio comunicadores e uma antena de longo alcance fixada na copa de uma árvore. O caminhão com o contrabando foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí para os procedimentos legais.