Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada desta terça-feira (10), 20 kg de haxixe e 784 comprimidos de LSD, na MS-280, em Laguna Carapã. Os suspeitos que realizam o transporte da droga fugiram durante o flagrante e até o momento não foram localizados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a apreensão aconteceu por volta das 3h30, durante um bloqueio policial próximo a estrada do passo Kau, quando os policiais do DOF ouviram barulhos de motocicleta e ao visualizar, deparou com o veículo andando com as luzes apagadas.

Os policiais realizaram uma abordagem ao condutor, que desembarcaram da moto, abandonando o veículo e duas mochilas e fugindo em direção de uma mata fechada, as margens da pista.

Ao realizar uma vistoria na mochila, os agentes encontraram 83 invólucros de haxixe, e 17 cartelas de uma droga sintética, contendo 784 comprimidos.

A droga e a motocicleta foram encaminhadas a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira para registro da ocorrência.