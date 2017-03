Um homem que teve identidade preservada foi preso na manhã desta quarta-feira (15), com 30 quilos de cocaína, escondidos em fundo falso de um veículo. O flagrante aconteceu na MS-164, próximo ao Distrito de Vista Alegre.

A operação que contou com os policiais rodoviários estaduais (PRE), teve colaboração com a Polícia Federal de Ponta Porã (PF), que conseguiram localizar escondidos num compartilhamento oculto no tanque de combustível de um carro de passeio, 30,6 kg da droga.

O caso foi registrado como tráfico de drogas, na base da Polícia Rodoviária Federal do distrito.