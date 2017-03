Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) encontraram na noite desta quarta-feira (29), 325 quilos de maconha, num veículo abandonado, na MS-162, em Dourados. O condutor fugiu no momento da perseguição, e até o momento não foi localizado.

O flagrante aconteceu no quilômetro 013, quando os policiais avistaram um VW/ GOL, dando ordem de parada ao condutor. Ao avistar os agentes, o condutor acelerou o veículo, iniciando um acompanhamento tático.

Ao perceber que seria alcançado, o suspeito abandonou o veículo, e fugiu por uma mata as margens da rodovia. Houve rondas na região, mas sem sucesso na localização.

Em vistoria ao veículo, os entorpecentes foram encontrados no banco traseiro. Em verificação no sistema, foi constatado que o carro teria sido adulterado, e checagens no número do chassi, foram informados que o automóvel teria registro de roubo em São Paulo.

Diante do caso, o carro e os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados.