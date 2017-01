Policiais encontram 345 kg de cocaína escondidos em tanque de combustível

Policiais rodoviários estaduais (PRE) apreenderam nesta quarta-feira (18), 345 quilos de cocaína, que estaria sendo transportados no tanque de uma carreta, na MS-164, em Ponta Porã. O condutor do veículo conseguiu fugir e até o momento não foi localizado.

O flagrante aconteceu no km 105, durante uma fiscalização de rotina. Ao avistarem um caminhão trator, com placas de Birigui (SP), os policiais realizaram sinal de parada ao condutor. Questionado sobre o motivo da viagem, o motorista apresentou certo nervosismo e entrou em contradição nas informações, o que levantou suspeita por parte dos policiais. Em vistoria, nada foi localizado.

Diante da suspeita, o condutor foi convidado a conduzir o veículo até o equipamento de raio-x, na Receita Federal. O condutor aceitou, porém em frente ao pátio da Receita Federal, saltou do caminhão ainda em movimento e correu em direção ao Paraguai.

Após conseguirem parar a carreta, os policiais realizaram buscas na região, mas sem sucesso na localização do suspeito.

Após uma nova vistoria e desmontagem de algumas peças, a cocaína foi encontrada num compartilhamento oculto no tanque de combustível. Com apoio de equipamentos do Corpo de Bombeiros, a mercadoria foi retirada e encaminhada à delegacia do município.