Um jovem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (13), transportando mais de 50 quilos de maconha, em um veículo na MS-156, entre Amambai e Caarapó. Interrogado, o condutor disse que comprou a droga n fronteira e venderia no interior de São Paulo.

Flagrante aconteceu por volta das 7h, no km 10, quando um automóvel de marca/ modelo VW Gol, foi abordado pelos policiais rodoviários (PMR).

Durante entrevista respondeu as perguntas em respostas contraditórias, levantando suspeita pelos agentes. Uma revista foi realizada no carro, onde encontraram os entorpecentes escondidos num “mocó” no painel do veículo.

Novamente questionado o autor afirmou que pegou o transporte em Coronel Sapucaia, dizendo que mora em Monte Aprazível (SP) e revenderia a mercadoria em sua cidade natal.

O motorista foi encaminhado para a delegacia onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.