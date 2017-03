Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram 600 quilos de maconha, em uma caminhonete roubada na região de Itaquiraí. Os ocupantes do veículo conseguiu fugir durante o bloqueio e até o momento nenhum foi encontrado.

Flagrante aconteceu durante um patrulhamento em uma estrada vicinal, quando uma caminhonete de modelo, GM S-10, com placas de Francisco Beltrão (PR), com três ocupantes foram vistos pela via. Ao deparar com a viatura, o condutor acelerou o veículo, iniciando um acompanhamento tático.

Um dos ocupantes abandonou o carro ainda em movimento, entrando em uma das matas as margens da estrada. Logo após os outros dois ocupantes abandonaram o veículo, fugindo pela mesma mata. Foi realizado rondas pela região, mas sem sucesso na localização.

Durante vistoria, foram encontrados no banco de trás, fardos de maconha que totalizaram 660 kg. Em analise ao número do chassi, foi constatado que a caminhonete tinha registro de roubo em Florai (PR), em dezembro do ano passado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Itaquiraí/MS.