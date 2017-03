Policiais encontram 70 kg de maconha em carroceria de veículo

Um homem, de 32, e uma passageira, de 40 anos foram presos na noite desta terça-feira (21), com 70 quilos de maconha, num veículo na BR-262, em Água Clara. Aos policiais, o motorista declarou que receberia R$ 3 mil para levar os entorpecentes até Cariacica (ES).

Segundo a PRF, o flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina, no km 141, quando os policiais avistaram e deram sinal de parada ao condutor de um Fiat/Strada. Em vistoria, 63 tabletes foram encontrados no interior do automóvel.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil do município.