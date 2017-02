Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta quinta-feira (23), 785 kg de maconha que estava sendo transportados no fundo falso de um caminhão baú, na BR-163, em Campo Grande. O caminhoneiro de 42 anos confessou o transporte e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo, um caminhão Mercedes Benz, com placas de Parnamirim (RN), seguia de Mundo Novo para Goiânia (GO), quando foi abordado por policiais que desconfiaram do cheiro que exalava do compartilhamento de carga.

Foram realizadas buscas no baú, quando a carga de entorpecentes foi encontrada. O material foi apreendido e levado para a delegacia da Polícia Federal (PR), onde foi pesado. No final da pesagem, foi somado 785,8 kg da maconha.