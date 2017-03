O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram na manhã desta quinta-feira (30), 83 quilos de maconha, em duas motocicletas, na MS-378, em Laguna Carapã. O condutor de uma das motos fugiu, e outro está sendo procurado pela polícia.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os policiais avistaram as motos em atitudes suspeitas pela rodovia. No momento do flagrante, um dos motoristas fugiu pelas margens da rodovia, e outro foi preso em flagrante.

O caso foi encaminhado a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira. (Defron).