Policiais encontram caminhão abandonado com mais de três toneladas de maconha

As placas do caminhão são falsas, as verdadeiras seriam de Natal-RN

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quarta-feira (20), um caminhão abandonado e carregado de maconha às margens da rodovia BR-163, km 333, próximo a cidade de Rio Brilhante.

Segundo os policiais, a pesagem ca carga de maconha pode passar de três toneladas.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, as placas do caminhão são falsas, as verdadeiras seriam de Natal-RN.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.