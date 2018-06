Policiais encontram carro abandonado carregado de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram um carro abandonado na manhã desta terça-feira (12), em Ponta Porã.

O carro Fiat Siena com placas falsas de Dourados estava abandonado e carregado com 350 quilos de uma substância aparentando ser maconha e 15 quilos de uma substância conhecida como skank (super maconha).

A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima. No local, os policiais localizaram o carro sem a chave de ignição e com algumas marcas de possivel acidente. Durante a checagem da numeração do chassi e motor constatou-se que as placas de origem eram de Brasília-DF.

O caso foi registrado e entregue a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), para os procedimentos necessários.