Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde desta quinta-feira (2), quase 6 quilos de crack escondidas nas rodas de um veículo, na BR-267, em Bataguassu. O condutor de 54 anos declarou que receberia R$ 2 mil pelo transporte da droga.

O flagrante aconteceu no km 18, quando um VW/Gol, com placas de Echaporã (SP). No veículo além do motorista, uma passageira de 37 anos foi abordada pelos policiais. Após apresentar respostas desencontradas, o veículo foi vistoriado.

Os entorpecentes foram encontrados escondidos dentro das rodas do carro. Após pesados, foram totalizados 5.9 kg de crack.

Ocorrência foi encaminhada até a Delegacia da Polícia Civil de Bataguassu