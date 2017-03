Policiais encontram maconha e munições em caminhonete abandonada

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta terça-feira (7), mais de uma tonelada de maconha, no interior de uma caminhonete, na BR-163, em Campo Grande. O condutor do veículo fugiu no momento da abordagem e ainda não foi localizado.

O flagrante aconteceu no km 451, quando os agentes depararam com um Ford-250. Ao deparar com os policiais, o motorista do veículo tentou fugir do bloqueio em alta velocidade, quando parou bruscamente e empreendeu fuga as margens da pista a pé.

Em vistoria na caçamba, os policiais encontraram 1.100 kg de droga. No interior da cabine foram encontrados 500 munições calibre 9mm, e mais 500 de cal 40.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denar).