Policiais encontram mais de uma tonelada de maconha em camionete roubada

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) encontraram nesta quarta-feira (29), mais de uma tonelada de maconha, abandonados em uma camionete adulterada, na MS-164, entre Ponta Porã e Distrito de Vista Alegre. Até o momento o condutor do veículo não foi localizado.

De acordo com a instituição, policiais realizavam bloqueio policial na MS-164, quando o veículo foi visualizado. Ao deparar com os agentes da PMR, o condutor parou a camionete, e fez o retorno para tentar fugir do bloqueio.

Em acompanhamento tático pela rodovia, no quilômetro 17, o motorista abandonou o veículo e continuou a fuga a pé. Policiais realizaram rondas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito.

Em vistoria a camionete, foi encontrada 1.165 kg de maconha. Em checagem ao sistema policial, foi constatado que o veículo era roubado no Estado de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Ponta Porã