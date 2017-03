Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram quase 400 quilos de maconha, em um veículo adulterado que foi abandonado, na BR-267, em Nova Andradina. O condutor fugiu, e até o momento não foi encontrado.

Flagrante aconteceu no km 143, quando os agentes receberam informações de um acidente. Chegando ao local, os policiais depararam com o carro no meio do matagal, sem o motorista. Foram realizados rondas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito.

No interior do carro, foram encontrados 398 kg da droga. Em consulta no sistema, foram informados que a placa do veículo era de outro automóvel, e que o carro tinha um registro de roubo em São Miguel do Iguacu (PR).

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Judiciária local.