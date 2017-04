Uma equipe da Força Tática, descobriu na tarde desta sexta-feira (21), uma residência, na rua Waldemar Becker, no Parque Alvorada, em Dourados, que era usada como depósito de drogas. No local, os policiais encontraram 700 quilos de maconha. Um jovem, de 24 anos, morador do local, foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, após receber ligações anônimas,s a equipe policial foi até o imóvel, quando encontraram um grupo de pessoas em frente de uma casa. No momento do flagrante, uma pessoa correu rumo a uma mata localizada a região. Esse suspeito, foi identificado como João Paulo Prado, de 24 anos, morador do imóvel, que foi detido quando fugia pela mata.

Durante vistoria no local, foi encontrado em um dos quartos, 524 tabletes da droga que totalizou 695 quilos. Aos policiais, João Paulo desconhece o tráfico, apenas disse que estava na casa em visita a um amigo,

Ainda de acordo com a corporação, os fugitivos acabaram abandonando na casa, um veículo Fiat/ Pálio, e uma motocicleta CB300.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de dourados.