Um homem, de 27 anos, foi preso na última quinta-feira (6), conduzindo uma camionete roubada, avaliada em R$ 105 mil, na BR-262, em Água Clara. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dentro do veículo foi encontrado R$ 63 mil em dinheiro. Ele foi encaminhado a Polícia Federal para o registro do crime.

O flagrante aconteceu no quilômetro 143, quando os policiais avistaram uma camionete Toyota/ Hilux, com placas de Itaberaí (GO), e deu sinal de parada ao condutor. Em depoimento, o jovem recebeu voz de prisão por apresentar documentos falsos.

Em consulta no sistema, foi constatado que a camionete tinha registro de roubo no dia 24 de março, em Brasília (DF). Dentro do veículo, os policiais localizaram uma quantia de R$ 63.339 em dinheiro.

Aos policiais, o jovem relatou que comprou o automóvel em Catalão (GO), onde pagou por R$ 25 mil, e foi informado que a camionete estava financiada. Em relação ao dinheiro, ele disse que é de origem lícita.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao condutor, que posteriormente foi encaminhado a delegacia da Policia Federal de Três Lagoas.