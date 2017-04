Uma equipe da Polícia Militar (PM) localizou na madrugada deste sábado (22), dois automóveis que foram abandonados, em Bataguassu. O condutor dos veículos fugiram.

De acordo com o site Da Hora Bataguassu, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou uma Mitsubishi Pajero e um Fiat/Strada, em atitudes suspeitas pela BR-267. Ao avistar os policiais, os condutores aceleraram os veículos, em fuga.

Em acompanhamento tático, os carros entraram no perímetro urbano do município, onde os agentes solicitaram ajuda da Polícia Militar na captura do suspeito. Durante rondas, os militares encontraram o utilitário abandonado no bairro.

O segundo carro foi localizado alguns metros depois. Segundo testemunhas, um homem de cor branca, teria deixado o veículo no local e fugiu a pé, levando com ele uma bolsa de cor preta.

A ocorrência foi encaminhada a delegacia de Polícia de Bataguassu