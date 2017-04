Policiais incineram mais de 8 toneladas de entorpecentes

A queima aconteceu em uma indústria frigorifica no Estado

Agentes da Polícia Federal (PF) de Mato Grosso do Sul, incinerou na manhã desta quarta-feira (19), mais de 8 toneladas de entorpecentes que foram apreendidas em operações que ocorreram ao longo de vários anos no Estado. As autorizações para a queima da droga, foram expedidas por diversos juízes que atuam nas Varas dos Poder Judiciário, Estadual e Federal.

Ao todo, foram incinerados no forno de uma indústria frigorifica da região, cujo nome e a localização não foram divulgados a imprensa por razões de segurança, 7.305,4 toneladas de maconha e 885,6 kg de cocaína, totalizando 8.191 toneladas.

A operação iniciou as 6h30, onde foi necessária a utilização de 15 policiais, que saíram da Superintendência Regional até a indústria frigorifica. A droga que foi incinerada na manhã de hoje, foi apreendida em ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)