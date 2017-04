Neste domingo (9), agentes do Grupo Especial de Operações e da Narcótica destruiu uma plantação de maconha, na região de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã. Segundo a Polícia Nacional, a descoberta da lavoura aconteceu no último dia 7, quando uma equipe da Polícia local fazia rondas próximo a Colônia São Luís, e um dos agentes ficou ferido após troca tiros com os traficantes.

De acordo com o site ABC Color, a queima da safra aconteceu por volta das 10h. Agentes da Polícia Nacional vasculharam a área que é bastante arborizada e usada para realização de acampamentos. O Policial que foi ferido no ataque levou um tiro na boca e está internado no hospital do município.

De acordo com o site Porã News, a ordem da queima da plantação foi dada pelo promotor Hugo Volpe. Segundo funcionários do depósito, a droga seria comercializada por traficantes brasileiros.

Ainda conforme relatado pela agência ABC Color, aproximadamente 571 quilos de maconha foram incinerados na ação.