Policiais Militares ajudam a salvar vida de produtor rural

Uma fatalidade por pouco não chegou a uma tragédia no Distrito de Nova Casa Verde na tarde dessa quinta-feira (26). De 66 anos de idade, um produtor rural viveu horas de dor e apreensão após se cortar com uma lixadeira.

Por volta das 15h40, o Sargento José Roberto dos Santos e os Soldados Diego Klagenberg e Ronaldo Jerônimo Santos estavam na base policial quando chegou o idoso já em total estado de choque, acompanhado de um funcionário da fazenda de nome ‘Maria Izabel’, localizada no Km 152 da BR-267.

Conforme narrado aos policiais, o produtor estava manuseando uma lixadeira e, que em um momento de descuido, veio a cortar o pulso. Com a lesão, um forte sangramento passou a ocorrer sem ser possível controlá-lo.

Diante do ocorrido, os dois se dirigiram de imediato até o distrito em busca de ajuda junto ao Corpo de Bombeiros. Lá chegando, nenhum militar foi encontrado na base pelo fato da equipe estar empenhada em outra ocorrência.

Ao serem procurados, os PMs prontamente ajudaram a salvar a vida do homem que já encontrava bastante pálido devido à forte perda de sangue. Enquanto o sargento responsável pela equipe mantinha contato com bombeiros de Nova Andradina para intervirem no socorro, os soldados Klagenberg e Ronaldo realizaram os primeiros socorros na vítima, utilizando a técnica de torniquete para estancar o sangramento.

Em seguida, os policiais procederam com o deslocamento da vítima até Nova Andradina. Ao chegar à altura da entrada da Usina Santa Helena, os militares encontraram a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros que vinha de encontro com a viatura.

Ficando aos cuidados dos socorristas, o idoso foi trazido para o Hospital Cassems e não corre mais risco de morte devido à atuação dos Policiais Militares do distrito.