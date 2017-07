Policiais Militares prendem autores de roubos de celular na Capital

As prisões aconteceram nas proximidades do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira

Na manhã desta terça-feira (04/07/17) por volta das 10h30min uma equipe de Moto Patrulhamento do Batalhão de Polícia Militar de Guarda e Escolta – BPMGdaE efetuou a prisão de dois indivíduos que haviam roubado diversos celulares pela capital.

Durante rondas nas proximidades do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, a equipe tomou ciência pelo rádio de comunicação que havia uma moto BIZ sendo utilizada em vários roubos e furtos de celulares na região. Em meio ao patrulhamento os Policiais Militares avistaram uma moto com as características da BIZ em questão.

Após um acompanhamento tático da moto, a guarnição PM conseguiu efetuar a abordagem, encontrando de posse dos autores dois celulares. Os autores demonstraram nervosismo quando questionados sobre a origem dos aparelhos telefônicos, fortalecendo a suspeita de que eles eram os autores procurados.

Minutos depois, uma segunda guarnição PM que estava em diligências pela região chegou ao local com uma das vítimas, a qual reconheceu o seu celular. Diante dos fatos, os autores foram encaminhados à delegacia, onde lá chegou uma segunda vítima que também reconheceu os autores, os quais foram presos e autuados pelo crime de roubo.