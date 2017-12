Policiais Militares que se destacaram em 2017 recebem prêmios na capital

O Comando da Polícia Militar e o Comando do Policiamento Metropolitano (CPM), responsável por Campo Grande e região realizam evento de Meritocracia Policial Militar. Este ano o evento será realizado na sexta-feira (15), às 8h30, no auditório da UEMS- Av. Dom Antonio Barbosa.

Ao longo do ano, os policiais militares que mais efetuaram prisões, cumpriram mandados de prisão, capturaram evadidos da justiça, tiraram armas e drogas de circulação, efetuaram prisão de motoristas embriagados e notificações de trânsito e recolhimentos de veículos irregulares são premiados a cada bimestre com recompensa de cesta básica, final de semana de lazer na Colônia de Férias, folga e elogios. No final do ano, ocorre a premiação Master em que são contemplados os quatro policiais militares que mais se destacaram de cada unidade.

A premiação contemplará os policiais militares das unidades da capital (1º Batalhão de Polícia Militar, 9º Batalhão de Polícia Militar, 10º Batalhão de Polícia Militar, 17º Batalhão de Trânsito, 5ª Companhia Independente de Polícia Militar e 6ª Companhia Independente de Polícia Militar) serão premiados em parceria com a comunidade, comerciantes e em especial com o Conselho Comunitário de Segurança do Pólo Industrial Oeste- Indubrasil. Os nomes dos agraciados serão divulgados no evento.

“É muito importante o reconhecimento do policial militar, assim ele trabalha mais motivado e vemos os resultados nas diminuições dos índices criminais”, declarou o Comandante do Policiamento Metropolitano, Cel. PM Renato Tolentino Alves.

Para o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta, a meritocracia foi fundamental durante todo o seu comando no CPM e por isso, passou a adotá-la a partir de agora em toda a instituição.