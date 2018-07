Policiais prendem homem em flagrante por furtar fios

Na noite desta segunda-feira (9), um homem foi flagrado furtando fios em uma construção na rua Etelvino Custódio de Queiróz, no Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

De acordo com informações do JP News, a polícia realizava o patrulhamento no bairro e se deparou com o suspeito pendurado no poste do padrão da construção, supostamente para furtar fios de energia.

Quando percebeu a equipe policial, o homem pulou um muro, tentando fugir – ele sofreu ferimentos leves –, mas a PM o alcançou. O suspeito deixou para trás, alicate, o relógio arrancado da caixa do padrão e fios cortados no poste.

Em sua defesa, o rapaz alegou ser usuário de droga e que estaria ali, somente para consumir. Entretanto, os policiais não localizaram nenhum vestígio de drogas.

O suspeito foi levado preso e algemado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário

(Depac) de Três Lagoas, com escoriações nos dois braços causados pela queda do muro. Ele responderá por posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto.