Policiais procuram pistoleiro e mandante de assassinato na fronteira

O pistoleiro e o mandante do crime que causou a morte do pedreiro Miguel Riquelme , 31 anos, na manha de segunda feira (16), estão sendo procurados na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, por militares da Polícia Nacional do Paraguai.

De acordo com informações do Porã News, os policiais iniciaram varias buscas e apreensões na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, onde em uma residência foram encontrados e apreendidos, por ordem do promotor de Justiça Gabriel Segovia, documentações em nome de Yoni Peralta, que utilizava também um documento modelo C4 brasileiro com o mesmo nome e varias fotografias.

No local, os investigadores apreenderam uma faca com manchas de sangue, o que levam os policiais acreditarem que a mesma foi utilizada na execução do pedreiro. Já os autores do crime se encontram desconhecidos, mas acredita-se que os mesmos poderiam estar em território brasileiro, por isso será solicitada o apoio dos investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Policia Civil de Ponta Porã.

O crime

O pedreiro Miguel Riquelme, 31 anos, estava tomando mate com sua companheira, quando teriam batido na porta da residência. O sobrinho de Miguel abriu e o pistoleiro invadiu a casa, e sem dizer nenhuma palavra, realizou oito disparos de pistola 9mm, dos quais, um acertou a vítima que ainda recebeu duas facadas do pistoleiro.

O assassino fugiu do local depois de cometer o crime, tomando rumo ignorado. Já a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.