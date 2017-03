Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na noite desta terça-feidra (28), uma moto que havia sido roubada em Campo Grande. O flagrante aconteceu no quilômetro 358, da BR-262, em Terenos. Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de receptação.

A prisão aconteceu durante um bloqueio policial, quando o rapaz que conduzia uma motocicleta Yamaha/ Fazer, foi parada pelos policiais.

Durante o depoimento, o jovem apresentou nervosismo e, em consulta no sistema, constatou-se que o veículo foi roubado no bairro Tiradentes, na Capital, no último sábado (25).

O homem, e o veículo foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do município. 1345