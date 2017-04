Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) recuperou nesta quinta-feira (6), um veículo roubado no município de Angélica. O fato aconteceu no quilômetro 244, na MS-386, entre Amambai a Tacuru. O motorista não foi localizado até o momento.

Segundo a ocorrência, os policiais estavam em rondas pela região, quando avistaram um VW/ Voyage, estacionado as margens da rodovia. Em checagem no sistema, foi constatado que o automóvel tinha registro de roubo no dia 20 de fevereiro deste ano.

Ainda segundo o registro, homens encapuzados teria invadido uma residência no município de Angélica e anunciaram o assalto, levando o carro da família.

No momento da abordagem, o automóvel estava com as portas travadas e sem as chaves de ignição, o que foi necessário a chamada de um guincho para retirada do veículo.

A ocorrência foi encaminhada até a Delegacia de Polícia local. Após passar pelos peritos, o carro será devolvido ao proprietário.