Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram na noite desta quinta-feira (2), dois veículos roubados transitando pelas rodovias de Mato Grosso do Sul.

A primeira apreensão aconteceu no km 68, da BR-463, quando os policiais avistaram um VW/Gol e deram sinal de parada ao condutor, que foi desrespeitado iniciando uma perseguição.

O automóvel foi abandonado quilômetros à frente e o motorista conseguiu fugir pela mata as margens da rodovia. Em vistoria ao carro, foram encontrados o número do chassi adulterado, vidros remarcados e etiquetas raspadas. Após uma consulta no sistema foi informado um registro de roubo em São Carlos (SP) no dia 16 de fereveiro.

A ocorrência foi encaminhada a delegacia local.

O segundo flagrante aconteceu no km 270, da BR-163, em Dourados. Um Fiat/Strada de cabine dupla com placas de Mundo Novo, que era conduzido por um homem de 32 anos e tinha como um passageiro de 20 anos, foi parado pelos agentes da PRF.

Após solicitado o documento do automóvel, e em consulta ao sistema, foram informados um registro de roubo na cidade de Itaquiraí, no dia 28 de fevereiro. Questionado, o condutor disse que comprou o carro por R$ 10 mil em Ivinhema.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil de Dourados.