Policial aposentado agride funcionários da Santa Casa

Nelson Mendes Feitosa, 60 anos, agrediu dois funcionários da Santa Casa após ser impedido de ver o neto que tinha acabado de dar entrada no hospital, no início da noite de terça-feira (21), na Capital.

Nelson é policial civil aposentado e invadiu o hospital sem autorização, dizendo que queria acompanhar o neto Chrisstopher Alves Feitos, 18 anos, que foi esfaqueado e estava recebendo atendimento médico. De acordo com informações do registro policial, um funcionário foi agredido com socos e uma enfermeira foi agredida no braço.

A polícia foi acionada, mas quando os militares chegaram o agressor já tinha ido embora. Os funcionários relataram à polícia que Nelson apresentava sinais de embriaguez. Antes de sair, o agressor avisou que voltaria armado.

O policial civil aposentado, tem várias passagens pela polícia por crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, perturbação do trabalho e sossego, ameaça, violência doméstica, vias de fato e lesão corporal recíproca.