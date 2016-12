VÍDEO: Policial

Aos poucos novos vídeos surgem mostrando o momento em que o socorro é prestado as vítimas dos disparos efetuados por um policial rodoviário federal após uma suposta briga de trânsito. Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, o policial que ainda não teve o nome divulgado acompanha calmamente a ocorrência e fala aos policiais que teve que “pegar a arma para poder me defender cara”, diz ele a um dos policiais, que deixa o homem acompanhar a ocorrência normalmente. Na tragédia o empresário Adriano Correia de 33 anos morreu atingido por três disparos.

Enquanto isso, um dos feridos grita aos prantos. “Ele atirou na gente do nada, agora o Adriano está morto ali dentro do carro”. E grita: “Prende esse cara polícia, nós não fizemos nada e o Adriano está morto dentro do carro”, grita desesperado. O policial militar acompanha sem se aproximar da vítima enquanto outro dá assistência ao PRF que disparou sete tiros.

A morte ocorreu após uma suposta briga de trânsito. O PRF disparou sete tiros contra a caminhonete que estava o empresário de 33 anos e mais duas pessoas. Eles voltavam de uma comemoração em uma boate. A PRF informou apenas que o policial estava indo para o serviço.

Confira o vídeo: