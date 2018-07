PM fardado beija outro homem em vídeo e é ameaçado de morte

O soldado da Polícia Militar (PM), Leandro Prior, precisou pedir afastamento médico na última sexta-feira (29), após ter um vídeo, beijando outro homem, divulgada na internet. O caso aconteceu em São Paulo, e desde então, o militar passou a receber comentários ofensivos e ameaças de morte.

"Acabaram com a minha vida. Hoje eu estou afastado, passei no médico. Não é só a homofobia o problema, é mais grave que isso, estou sofrendo ameaças de morte", disse o soldado.

De acordo com o G1 São Paulo, Prior teme que o caso atrapalhe a sua carreira. "Eu quero continuar a trabalhar", declarou ele, aos prantos, antes de se internar em uma clínica de repouso no sábado (30/06).

Conforme o site de notícias, o advogado do soldado, José Beraldo, informou que um boletim de ocorrência foi registrado. "É um crime cibernético. Vamos estudar quais medidas adotaremos para que o Google e o Facebook nos ajudem a identificar o autor do vídeo e as pessoas que estão fazendo ameaças de morte. Queremos que o material seja retirado da internet", destacou.

Em nota, a corporação da Polícia Militar informou que as ameaças feitas ao soldado, pelas redes sociais, com conotação homofóbica, estão sendo apuradas. Ainda de acordo com o G1 São Paulo, a conduta da vítima será apurada única e exclusivamente sob o aspecto administrativo, pois demonstra postura incompatível com os procedimentos de segurança que se espera de um policial fardado e armado.

Prior está internado em uma clínica de repouso para tratamento psiquiátrico e deve retornar ao trabalho no dia 11 deste mês.