Policial civil preso em operação contra pedofilia é afastado

O policial civil Paulo Manoel Eugênio Elesbão Silva, preso na operação Luz da Infância 2 contra a pedofilia, deflagrada na última semana, foi oficialmente afastado do cargo nesta terça-feira (22). A decisão da Corregedoria-Geral da Polícia Civil publicou o afastamento no Diário Oficial do Estado. Ele foi indiciado no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Conforme a publicação, o agente que tinha efetivo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitpario) Centro, na Capital, ficará afastado até o prazo pendurado da prisão cautelar. Além disso, ele deve entregar a arma, carteira funcional, e todos os pertences do patrimônio público que é disponibilizado ao policial pelo estado.

A decisão também decreta a suspensão de senhas e login de acesso aos bancos de dados da polícia, cancelamento de férias e avaliações para promoção no cargo. O policial está preso em uma cela da 3ª Delegacia de Polícia Civil, no Carandá Bosque.

Em Mato Grosso do Sul, sete pessoas foram presas e nove mandados de busca e apreensão de material pornográfico foram cumpridos na operação nacional. Além de Campo Grande, a operação aconteceu em Naviraí, Glória de Dourados e Dourados.