Policial é ferido durante operação em Capitan Bado

Na manha de quinta feira (8) um confronto entre pistoleiros e agentes da Policia Nacional do Paraguai terminou com um policial ferido e um pistoleiro preso na fronteira.

De acordo com informações do site Porã News após um trabalho de inteligência realizada pelos investigadores da Policia Nacional do Paraguai em Capitan Bado, os policiais ao realizar uma busca e apreensão, foram recebidos a tiros por três pistoleiros que se encontravam escondidos em uma residência situada na área rural próximo a cidade com fronteira com Coronel Sapucaia.

Durante o confronto o suboficial Miguel Angel Recalde, foi ferido. Um dos pistoleiros acabou se entregando e identificado como, Alberto Gonzalez Acosta, já os dois irmãos deste conseguiram fugir e são procurados por uma força tarefa da Policia Nacional do Paraguai.

O policial ferido foi encaminhado ao Hospital da cidade de Santa Rosa no para atendimento médico.

Os dois fugitivos que foram identificados e a policia está realizando diligencias para efetivar a prisão dos mesmos.