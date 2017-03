Policial Federal que atropelou e matou adolescente em Naviraí se apresenta à polícia

O policial federal do Rio de Janeiro que atropelou e matou o adolescente Everton da Silva Pessoa, de 17 anos, em Naviraí na madrugada da última segunda-feira (13), vai se apresentar hoje (16) na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, segundo informações da Polícia Civil.

O nome do policial e o horário em que ele vai se apresentar não foram divulgados pela polícia porque caso está sob sigilo. Segundo informações da Polícia Civil de Naviraí a população está organizando um protesto na cidade.

Em nota, o superintendente regional da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Ricardo Cubas Cesar esclareceu que “foi instaurado procedimento interno para a apuração de todas as circunstâncias envolvidas no acidente”. A PF afirmou ainda que está prestando “todo o apoio necessário à Delegacia de Polícia Civil local, responsável pela apuração dos fatos na esfera criminal”.

Segundo informações da PF, o policial é lotado no Rio de Janeiro, estava trabalhando temporariamente na Delegacia de Polícia Federal em Naviraí e conduzia o veiculo fora do horário de serviço. Em nota, a Polícia Federal prestou “suas condolências às famílias das vítimas, rogando pela pronta recuperação daqueles que se encontram hospitalizados”.

Acidente

Depois de saírem de um show na madrugada da última segunda-feira (13) em Navirai, cinco jovens seguiam na avenida Campo Grande quando foram atingidos por um carro desgovernado. O adolescente Everton da Silva Pessoa de 17 anos morreu e duas jovens, 17 e 18 anos, ficaram feridas. O condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas.