O cabo da Polícia Militar, Pedro Henrique Machado de Sá, foi preso nesta quarta-feira (18), após matar o adolescente Ryan Teixeira do Nascimento, 16 anos, que brincava no telhado de um posto de saúde. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (17), no Rio de Janeiro.

De acordo com o G1RJ, o adolescente e mais dois amigos brincavam de “esconde-esconde”, e estavam no telhado do posto, quando o policial apareceu e efetuou um disparo. Ryan foi atingido pelo tiro e ficou caído no local, enquanto seus companheiros se assustaram com o barulho e fugiram.

Entretanto, horas depois, os pais de Ryan passaram a procurar pelo adolescente. Os amigos do rapaz, pensaram que ele também tivesse voltado para a casa depois da confusão. Uma equipe da polícia foi acionada e encontraram a vítima, já sem vida, e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme o site de notícias, o autor teria efetuado o disparo porque ficou irritado com o barulho que os adolescentes estavam fazendo. A Divisão de Homicídios vê indícios de crime por motivo fútil. O PM vai responder por homicídio doloso e dupla tentativa de homicídio.

Segundo o G1RJ, durante o depoimento, Pedro Henrique disse que atirou apenas uma vez e permaneceu calado. O caso será investigado.

Ainda conforme o site, uma mulher identificada apenas como Luciléa, que é avó de Ryan, informou que o policial já teria atirado contra outro morador do bairro, que acabou perdendo a perna. Vizinhos relatam também terem visto a agressão do PM a um deficiente físico.

Foto: Reprodução/ Facebook