Um Polícia Militar de 43 anos, perdeu R$ 15 mil depois de cair em golpe de financeira, no município de Aquidauana. O caso aconteceu na última segunda-feira (9), quando a vítima percebeu que estava ainda negativado em uma agência bancária da cidade.

De acordo com o “O Pantaneiro”, uma mulher que se identificou como Renata Cardoso, disse que era representante de uma recuperadora de crédito chamada “Assessoria Master”, com sede em Itaara, no Rio Grande do Sul.

Segundo o site de notícias, a mulher apresentou uma proposta de empréstimo financeiro à vítima. Depois de alguns contatos e apresentação de contrato de financiamento via e-mail, o militar aceitou a proposta e efetuou transferência bancária no valor de R$ 15 mil para uma conta corrente na Caixa Econômica Federal, aberta em Porto Alegre.

O valor pago teria a finalidade de quitar outro empréstimo bancário feito pelo policial em instituição bancária. A empresa “Assessoria Master” deveria ter quitado a dívida junto à outra financeira, e ainda retornaria uma quantia a mais ao militar. Contudo, isso não aconteceu.

Ainda conforme o site, a vítima efetuou a transferência, entretanto, permanece com a dívida total no outro banco. O caso será investigado.