Policial reage assalto e mata bandido

Danilo Araújo Montania, 22 anos, foi morto ao tentar assaltar um sub oficial da Polícia Paraguaia na noite de domingo (25), em Pedro Juan Caballero , fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do site Porã News, Danilo estava na garupa da moto de uma mulher com uma arma em punho e anunciou o assalto ao policial. O bandido foi surpreendido quando a vítima reagiu com disparos.

Danilo morreu na hora. A mulher fugiu do local mas já foi identificada pela polícia, o nome dela ainda não foi divulgado.