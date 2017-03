Policias são acusados de esconder ataque a suposto integrante do PCC

Agentes da Policia Nacional de Pedro Juan Caballero foram acusados de esconder um suposto ataque contra um dos poderosos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) identificado como Leandro Ribeiro e o contra paraguaio Leoncio Ruiz Chaves. O atentado aconteceu dia 18 deste mês, os dois foram levados a uma clínica particular, mas a polícia não teria feito nada ao ser comunicada.

De acordo com informações do site Porã News, Leandro e Leoncio foram feridos em um atentado no dia 18 de março. Os dois teriam sido socorridos e levados até uma clínica particular da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, em estado grave.

Segundo o diretor do local, o médico plantonista comunicou aos agentes da Policia Nacional que duas pessoas do sexo masculino haviam ingressado no local com ferimentos de disparo de arma de fogo, mas os agentes não teriam comparecido para verificar a situação. O promotor de justiça, Samuel Valdez, abriu um inquérito a fim de apurar o fato.

De acordo com o promotor, apenas Leoncio ainda está internado na clínica, pois eu caso foi considerado mais grave. O suposto membro do PCC já recebeu alta. Os agentes da Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero negaram tal comunicação, mas responderão a uma investigação interna na policia e no Ministério Publico pelo caso.