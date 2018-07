Estado lamenta morte de Romero Lopes

Políticos de Mato Grosso do Sul usaram as redes sociais para lamentarem a morte do desembargador Romero Osme Dias Lopes, ocorrida na terça-feira (3), em decorrência de um câncer.

O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun usou sua página no Facebook para homenagear o desembargador. “Jurista brilhante e homem afável, viveu com alegria, provando que ser 'de mal com a vida' não é exigência para quem exerce funções de elevada responsabilidade”, publicou em um texto onde lembrou que o jurista gostava de música, de um bom papo e de rir. “Deixa enorme saudade naqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver”, finalizou.

No Twitter, o senador Pedro Chaves, postou uma foto ao lado do desembargador e manifestou seus sentimentos à família. “Com imensa tristeza recebi a notícia do falecimento de meu estimado amigo. Aos amigos e familiares, nesse momento de imensa dor, aceitem minhas condolências”, disse.

O deputado federal, Fábio Trad, usou a tribuna da Câmara para ressaltar o legado de Romero. “Convivi com ele, ainda que não diariamente, por 26 anos, desde que iniciei minha atividade como advogado e professor de direito penal”, disse ao afirmar que “Romero vive nos exemplos e gestos da sua singular personalidade”.

Morte

O desembargador e corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Romero Osme Dias Lopes, morreu na noite de ontem, aos 69 anos, em decorrência de um câncer.

O jurista deixou quatro filhos e a esposa Cristina Dias Lopes. O TJMS decretou luto oficial e não houve expediente no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4).