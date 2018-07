Um caminhão carregado de calcário caiu de uma ponte de madeira na terça-feira (3), na zona rural de Bela Vista.

De acordo com o site BV News, a ponte não teria resistido ao peso do caminhão e cedeu no momento que o veículo passava sobre ela.

O condutor do caminhão foi identificado como Marcos Gaúcho e teve apenas ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado à uma unidade de saúde.

O caminhão foi removido do local nesta quarta-feira.