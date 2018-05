População de Corumbá participa de Ação Global neste sábado

Muita gente acordou cedo neste sábado (26), para participar da edição 2018 da Ação Global, que está acontecendo em Corumbá, uma parceria do Sesi e Rede Globo. Os primeiros da fila, que se formou na entrada do evento, chegaram a partir das 5h da manhã para garantir logo o atendimento na Praça da Nova Corumbá, localizada na rua Paraíba, entre as ruas José Frageli e Ciriáco de Tolêdo, no bairro Nova Corumbá.

Segundo a gerente do Sesi em Corumbá, Silvana Araújo de Barros, a Ação Global tem previsão de receber público de cinco mil pessoas e promover mais de dez mil atendimentos nas áreas de cidadania, educação, saúde e lazer, contribuindo de forma positiva para a vida de milhares de pessoas do município.

A Ação Global 2018 conta com a participação de 36 entidades parceiras e centenas de voluntários, entre profissionais de órgãos públicos e instituições diversas, formando um mutirão de solidariedade para contribuir com o desenvolvimento social e ajudar na transformação da realidade da sociedade, além de oferecer uma série de serviços. Durante o evento, serão oferecidos serviços de cidadania como emissão de segunda via de certidão de nascimento e carteira do idoso interestadual, orientação jurídica, negociações de débitos junto à Sanesul, corte de cabelo e design de sobrancelha e outros.

Na área de saúde, haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar, atendimento odontológico, consultas clínicas, pediátricas e oncológicas para avaliação de câncer de pele, mamografia, coleta de preventivo, coleta de PSA e pequenos procedimentos médicos. Já na parte de educação, o Sesi os parceiros irão disponibilizar pintura facial, atividades literárias e teatrais, concurso de desenhos sobre o trânsito, oficina de material reciclável, demonstração mecânica e programação de robótica e apresentação de cursos profissionalizantes.