População do Estrela do Sul recebe orientações jurídica e tributária

Neste sábado (26), das 8h às 11h, a comunidade do Conjunto Estrela do Sul e região terá orientação jurídica gratuita nas áreas cível, família, criminal e trabalhista, na associação dos moradores situada na Rua Dr. Jivago, 830. Dúvidas sobre pensão alimentícia, legalização de certidões de casamento, guarda dos filhos, divórcio, contratos de locação, compra e venda, entre outros assuntos, poderão ser sanadas no evento. A assistência faz parte do projeto Prajur em ação, desenvolvido por acadêmicos e professores dos cursos de Direito da Uniderp e Serviço Social.

Além das informações na área do Direito, a ação oferecerá orientação sobre legislação tributária para pequenos empresários ou microempreendedores individuais, por meio de acadêmicos e professores de Administração e Ciências Contábeis.

"Essa é uma oportunidade para que a população conheça seus direitos. Além de prestar os esclarecimentos legais, verificaremos se há necessidade de acompanhamento jurídico e, então, encaminharemos o cidadão para o Núcleo de Prática Jurídica (Prajur) - que atende pessoas sem condições de contratar um advogado - situado na universidade", explicou o professor coordenador da iniciativa, Nestor Xavier.