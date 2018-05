População pode descartar latinhas em centro de coleta

Já está funcionando o Centro de Coleta da Latasa com capacidade de armazenagem de mil toneladas de latinhas de alumínio, em Campo Grande.

Além de receber material da capital e do interior, o centro também irá receber carregamentos provenientes de Goiás e Mato Grosso, servindo de hub logístico para a distribuição da matéria-prima para a primeira fábrica de reciclagem de alumínio de Mato Grosso do Sul, inaugurada há oito meses em Paranaíba.

Fábrica em Paranaíba

De acordo com a Latasa, a escolha de Paranaíba para a construção da fábrica foi motivada pela localização estratégica do município, próximo a grandes estados consumidores, mas o incentivo do Governo do Estado foi fundamental para a destinação dos R$ 35 milhões investidos na obra.

Na fábrica da Latasa, as latas de alumínio passam por um processo de reciclagem e podem voltar a ser alumínio e lingotes, usados pela indústria automobilística. A empresa é responsável pela geração de 100 empregos diretos de mão de obra local. Esses trabalhadores passaram por treinamento oferecido pela própria empresa antes de serem contratados. A estimativa é de que a fábrica gere ainda cerca de 400 empregos indiretos na região. Em Campo Grande, o centro de coleta da empresa vai empregar 10 funcionários.