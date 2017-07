População quer bancos no Parque das Nações

O pedido não é só para o descanso de crianças e adultos, mas para que as pessoas desfrutem mais do local

Frequentadores do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, reforçam o pedido de instalação de bancos por toda a vasta área do parque e não só para o descanso de crianças e adultos, mas para que as pessoas desfrutem mais e melhor do local que é amplo, arborizado e com inúmeras atrações.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Campo Grande e membro do CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), José Lucas da Silva, diz que tem sido cobrado por muitas pessoas para lutar por esse benefício no parque. “Temos caminhado pelo local e confirmado que há sim uma necessidade muito grande de bancos em pontos estratégicos para o descanso e lazer das pessoas”, afirma o sindicalista.

José Lucas afirma que as pessoas poderiam desfrutar mais das belezas que o local oferece e poderiam até se fortalecer conjugalmente e familiarmente se passassem mais tempo, de maneira confortável, em meio àquela natureza. “Sentados, os casais poderiam conversar mais, fazer planos e, consequentemente, se fortalecer mais”, justifica.

Maria Francisca Alencar, comerciante, diz que caminha todos os dias no local e que tem testemunhado gestantes procurando, sem sucesso, local para sentar. O chão, praticamente a única opção para a maioria dos frequentadores do local, não é apropriado para gestantes, pois dessa forma não ficariam confortáveis e até colocariam em risco a gravidez. “Por isso sua permanência no parque é muito curta, assim como das crianças e idosos. O parque é um local não apenas para a prática de exercícios como muitos fazem, mas também para lazer de contemplação por horas a fio”, afirma ela.

A advogada e dona de casa Lucimar Cardoso, outra “fã” do Parque das Nações Indígenas, também pede bancos por todo o local. “Os casais poderiam namorar mais e serem estimulados a conversar mais e isso com certeza fortaleceria as famílias e, consequentemente nossa sociedade que precisa muito de momentos como esse. Não sei de quem é a responsabilidade, mas tanto a Prefeitura como o Governo de Mato Grosso do Sul poderiam contribuir na a implantação dessa infraestrutura para os usuários do parque”, pede.