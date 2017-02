População se mobiliza para ajudar família de adolescente ferido durante “brincadeira” em lava jato

Após a reportagem do JD1 Notícias mostrar que o sonho do adolescente que está internado na Santa Casa de Campo Grande após ser vítima de uma “brincadeira” no lava jato onde trabalhava era fazer “uma compra grande” para a mãe, a população começou a ser mobilizar para ajudar a família. “Se cada uma que se revoltou com o caso doasse um real já ajudaria muito”. É o que diz Elisângela Almeida, que junto com outros amigos da família está se mobilizando para arrecadar alimentos e dinheiro.

Elisângela conta que conhece o adolescente desde criança e sabe da situação delicada que a família já vinha passando antes do incidente no lava jato. “Eles são humildes. O pai era quem sustentava a casa, mas foi afastado por causa de um tratamento de câncer e agora fiquei sabendo que o benefício que ele recebia foi cortado”, diz.

Com o adolescente internado, Elisângela conta que a família tem gastado o que não tem com transporte e alimentação e depois que ele tiver alta os gastos continuarão ainda por algum tempo. “Eles estão tendo muita despesa com ônibus e comida e a gente sabe que depois que ele [adolescente] for para casa ainda terão gastos com a recuperação dele”, ressalta.

Pensando nos gastos atuais e nos futuros, Elisângela diz que resolveu mobilizar amigos, familiares e pedir ajudar para toda a população que se sensibilizou e se revoltou com o caso para fazer doações. “Qualquer ajuda é bem-vinda. Alimentos, dinheiro porque sabemos que eles vão precisar”, salienta. Além de ajudar ao adolescente, Elisângela destaca que o objetivo é também ajudar o pai dele que está afastado do emprego em decorrência de um tratamento de câncer.

Profissionais que acompanham o caso entraram em contato com a redação do JD1 Notícias e ofereceram auxílio tanto na parte jurídica como psicológica e forma gratuita à família.

As doações em dinheiro podem ser depositadas na seguinte conta:

Banco Bradesco

Agência 1902-0

Conta 12616-0

A conta está no nome do pai do adolescente que aqui será identificado apenas pelo primeiro nome, Valdeci, para preservar a vítima.

Mais informações sobre as doações podem ser obtidas nos números 99212-2855 (Elisângela) ou 99243-6015 (Patrícia). O WhatsApp do JD1 Notícias também está a disposição para quem quiser o contato direto da família, 99647-9098.