Populares capturam rapaz que furtou residência

Na manhã da quarta-feira (11), um jovem de 26 anos foi preso, após ser flagrado furtando uma residência no Jardim Campo Grande, em Bataguassu. Moradores que presenciaram o fato perseguiram e capturaram o rapaz.

De acordo com informações do Nova News, a Polícia Militar foi acionada após populares deterem o jovem que, momentos antes, teria sido flagrando furtando uma residência na companhia de outros dois criminosos. A proprietária do imóvel alegou que uma televisão e uma motocicleta foram furtadas do interior da sua residência.

Após prenderem o jovem, os militares realizaram buscas nas imediações pra localizar os comparsas do rapaz, porém eles não foram encontrados. Ainda durante as buscas, os policiais localizaram a motocicleta furtada, abandonada em um terreno baldio.

O acusado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para ser tomada as devidas providências. A motocicleta foi apreendida e, após os tramites legais, será devolvida à vítima.