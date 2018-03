No início da noite de quarta-feira (7) uma gestante foi assaltada em frente a uma base do Corpo dos Bombeiros, na Avenida Manoel da Costa Lima, populares que presenciaram o assalto conseguiram capturar o ladrão.

De acordo com o boletim de ocorrência uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma chamada de roubo, onde populares haviam detido o assaltante. Quando cegaram ao local, o autor, Marco Aurélio de Souza (44), já estava contido por populares e falou que realmente havia cometido o roubo, contra uma senhora grávida tirando-lhe as sacolas.

O assaltante contou que fugiu do local correndo, mas foi alcançado por populares a várias quadras do local do roubo. Eles o detiveram e devolveram as sacolas a vítima, Katyucia Guimarães Sebastião (22).

Quando a equipe policial chegou no local não encontrou a vítima nem testemunhas do roubo devido ao fato ter acontecido há algum tempo. Populares informaram que as pessoas que presenciaram o fato retornaram até local e devolveram as sacolas da vítima, porém pediram para que eles aguardassem a chegada da polícia militar.

Em contato com a vítima a equipe foi informada de que ela estava sendo medicada na UPA Leblon, pois havia passado e mal. Katyucia foi orientada a comparecer a delegacia para o registro dos fatos e comprometeu a comparecer assim que possível, para o relato na íntegra.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto atendimento Comunitário Piratininga com roubo.