O veículo estava estacionado no acostamento da MS-156

Na noite de terça-feira (14) um homem foi encontrado morto dentro de veículo estacionado, às margens da rodovia MS-156, próximo ao bairro Harrison de Figueiredo, em Dourados.

De acordo com informações do Dourados News, Alvissio Soares de Oliveira, 63 anos, estava dentro de um carro, quando populares avistaram o veículo parado com o alerta funcionando.

Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a se deslocar até o local, porém, Alvissio já estava morto. A perícia esteve no local e não constatou sinais de violência em Alvissio, levando a causas naturais o motivo do óbito.

Na delegacia, familiares relataram que há tempos ele reclamava de dores no peito e já teria até consulta agendada.